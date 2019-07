El Consell de Mallorca aprova les subvencions als municipis del Llevant per un valor de 3,29 milions euros

Publicado 24/7/2019 12:45:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell Executiu del Consell de Mallorca ha aprovat aquest dimecres la concessió de subvencions a cinc Ajuntaments del Llevant de Mallorca per un valor total de 3.298.523 euros que aniran destinats a la reparació i la restitució d'infraestructures, equipaments, instal·lacions i serveis municipals danyats a conseqüència de les inundacions de la zona el passat 9 d'octubre.

Així ho ha explicat en declaracions als mitjans el conseller insular de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, i ha concretat que rebran les línies d'ajuda els Consistoris de Sant Llorenç des Cardessar, amb la major quantia de 2.760.470 euros; seguit d'Artà, amb 237.905 euros; Capdepera, 120.985; Son Servera, 110.724; i Manacor, 68.437 euros.

Més específicament, pel que fa a les actuacions, a Sant Llorenç es duran a terme 24, entre les quals destaquen, per exemple, l'execució d'obres en l'estació de bombejament Son Carrió, les actuacions urgents Ebar s'Illot, la neteja de conduccions i fosses sèptiques, l'execució d'obres de substitució de xarxa d'aigua potable i regenerada i la reparació de l'enllumenat públic a S'Illot, entre uns altres.

A Artà es finançaran nou actuacions entre les quals hi ha, per exemple, la reparació de vies públiques municipals, la reparació també de la piscina municipal, la biblioteca, el club hípic i el cementiri municipal de la Colònia de Sant Pere.

A Son Servera s'ajudarà en 16 actuacions entre les quals hi ha, per exemple, la reparació del camí de la Punta Roha, la retirada d'asfalt del camí dels Rentadors i d'En López, la reposició de l'asfalt en el camí del Port Nou i de s'Hort d'en Nebot i la construcció d'un marc de formigó, canalització elèctrica i reposició de muris de pedra en el camí de Pere Boto.

Capdepera, per la seva banda, contempla set actuacions com les obres de neteja i restitució del camí del pont de Sa Farinera, del pas del Pont de Can Deià, de Can Planetes i, així mateix, les despeses realitzades per urgència en la reparació de l'enllumenat públic i la neteja de carrers, entre uns altres.

Finalment, a Manacor es finançaran 3 actuacions com la reparació de vies rurals del polígon 12 i del camí de Sa Gruta, les passarel·les per als vianants adossades al pont sobre el riu de Porto Cristo i l'actuació en el Pont de s'Illot.

Les actuacions per les quals han demanat les ajudes tenen un pressupost total de 13 milions d'euros, si bé el Consell de Mallorca es va comprometre a cobrir el 25 per cent, mentre que el Govern altre 25 per cent i l'Estat el 50 per cent restant.