El Consell de Mallorca i sis ajuntaments participen a la fira de turisme ITB a Berlín

Publicado 25/2/2019 20:13:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Febr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca i sis ajuntaments participaran per primera vegada a la fira internacional de turisme (ITB) de Berlín, celebrada del 6 al 10 de març, amb un stand propi d'uns 200 metres amb dos mòduls diferenciats, un espai de treball --on se situen els mostradors dels coexpositors-- i un altre social --amb una zona bar i una sala de presentacions--.

En un comunicat emès per la institució insular s'ha informat que el conseller d'Economia i Hisenda, Cosme Bonet, i la directora insular de Turisme, Paula Ginard, han presentat aquest dilluns les accions que Mallorca durà a terme en aquesta fira.

En aquest sentit, el Consell, a través de la Fundació Mallorca Turisme, ha dissenyat una estratègia de promoció basada en el reforç de la presència de l'illa als principals mercats emissors --Alemanya i el Regne Unit--, als emergents --nòrdics i francòfons--, i a mercats nous, com per exemple els Estats Units o els països asiàtics.

Per assistir a la fira, tots els ajuntaments de Mallorca han rebut una invitació per participar i, finalment, hi haurà set coexpositors, Palma, Llucmajor, Santanyí, Felanitx, Cala Millor, Calvià i el propi de Mallorca.

A la fira, Mallorca també té un programa social, amb presentacions, reunions amb el sector turístic i accions de dinamització amb el públic de la fira.

En termes generals, pel 2019 les accions estratègiques es divideixen en un 50 per cent d'assistència en fires, a 16 de generals i a 21 de producte, i l'altre 50 en activitats de diferents tipus, com, per exemple, viatges de premsa, viatges de familiarització, participació a tallers, accions amb periodistes als països d'origen, entre uns altres.

Així mateix, a través de la Mallorca Film Commission també s'està present a 12 festivals internacionals per promocionar l'illa com a plató cinematogràfic i, amb aquest objectiu, es participa en esdeveniments vinculats a la indústria audiovisual, com, per exemple Madrid, Berlín, Màlaga, Cans, Xangai, Venècia o Sant Sebastià.