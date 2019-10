El Consell Municipal de Comerç de Palma celebra la seva primera reunió de la legislatura

Publicado 17/10/2019 17:51:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell Municipal de Comerç de Palma ha celebrat aquesta setmana la seva primera reunió de la legislatura, en la qual el regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Rodrigo Romero, ha expressat la seva intenció que l'òrgan sigui "un espai de debat obert en el qual totes les entitats participants puguin proposar temes".

El Consell Municipal de Comerç està format per organitzacions reconegudes del sector com a patronals i sindicats, i en cada sessió es pot convidar a participar, amb veu però sense vot, a altres entitats no relacionades directament amb el sector, com ha recordat l'Ajuntament en una nota de premsa.

En la reunió, celebrada a PalmaActiva, Romero s'ha mostrat "receptiu" a les propostes dels participants. "Actuarem per fer confluir els interessos municipals amb els del sector", ha manifestat.

Durant la reunió, Romero ha informat sobre la primera edició del projecte d'Innovació Digital per al Comerç de Proximitat de PalmaActiva. El passat 16 de setembre va tenir lloc l'última sessió d'aquest taller, que s'ha desenvolupat des d'abril. La iniciativa tindrà continuïtat i PalmaActiva duplicarà la quantia dedicada.

L'edil de Comerç també ha informat de la bona acollida de les subvencions per al comerç de proximitat i per a establiments emblemàtics -la dotació econòmica, de 100.000 i 20.000 euros respectivament, s'ha exhaurit- i ha afegit que aquestes ajudes també tindran continuïtat.

Finalment, Romero ha avançat que el pròxim 6 de novembre tindrà lloc a PalmaActiva una jornada sobre transformació digital en el comerç de proximitat.

La composició del Consell Municipal de Comerç s'ha renovat amb la inclusió d'entitats i dels grups i de les àrees municipals en funció de la nova composició de l'Ajuntament.