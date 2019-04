La Conselleria d'Educació celebrarà els dies 10 i 11 de maig les IV Jornades de Biblioteques Escolars

Publicado 24/4/2019 17:21:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Educació i Universitat celebrarà els dies 10 i 11 de maig les IV Jornades de Biblioteques Escolars, el títol de les quals d'aquest any és 'Una nova mirada: projectes, biblioteca escolar i innovació'.

En un comunicat, el departament dirigit per Martí March ha informat que l'esdeveniment està destinat al professorat de centres educatius de Balears i que, a través de ponències, intercanvi d'experiències i tallers, se centrarà en "el paper de les biblioteques escolars en els processos de canvi i transformació educativa que necessita l'escola".

Així mateix, les jornades serviran per "conèixer la contribució de la biblioteca escolar en l'adquisició i desenvolupament de les competències informacionals", així com per dissenyar programes i projectes d'investigació que es puguin dur a terme des de la biblioteca escolar.

PONÈNCIES, INTERCANVIS D'EXPERIÈNCIES I TALLERS PRÀCTICS

En particular, l'esdeveniment començarà amb ponències de la responsable del programa de Biblioteques Escolars de Galícia, Cristina Novoa, i de la professora de l'assignatura de 'Biblioteques Escolars i Projectes Interdisciplinaris' a la Facultat de Formació del Professorat i Educació de la Universitat d'Oviedo, Rosa Piquín.

També participaran la inspectora d'Educació i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Neus Lorenzo; la professora d'Infantil i Primària i experta en Biblioteques Escolars, Antònia Pol, i l'investigador en Anàlisi del Discurs a la Universitat Pompeu Fabra, Daniel Cassany.

D'altra banda, fins a 17 centres escolars de Balears aprofitaran les jornades per intercanviar les seves experiències i, a més, hi haurà una sèrie de tallers per a totes les etapes educatives: 'La importància de les bones preguntes', 'ALFIN: Per què i com?' i 'El foment de la lectura a l'era digital'.