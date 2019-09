La Conselleria de Salut alerta dels perills de consumir alcohol durant l'embaràs

Publicado 8/9/2019 14:19:35 CET

Imatge de la campanya dels perills de consumir alcohol durant l'embaràs. - CAIB

PALMA DE MALLORCA, 8 Set. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salut i Consum alerta sobre els perills de consumir alcohol durant l'embaràs amb motiu del Dia Mundial del Trastorn de l'Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF) que es commemora demà, 9 de setembre.

Segons ha informat la Conselleria aquest diumenge, des d'Atenció Primària i la Direcció general de Salut Pública i Participació, es pretén conscienciar sobre els perills de consumir alcohol durant l'embaràs, i s'han distribuït pòsters informatius als centres de salut i hospitals de Balears amb missatges com "Dóna l'esquena a l'alcohol" o "Zero dosis, zero riscos".

Des de la Conselleria de Salut apunten que aquest material s'ha elaborat per professionals sanitaris "implicats en la sensibilització" del consum d'alcohol i s'ha afegit un codi QR que enllaça amb una campanya de prevenció promoguda pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

El Trastorn de l'Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF) es pot presentar en una persona quan ha estat exposada a l'alcohol durant el seu desenvolupament prenatal i, segons destaca Salut, pot manifestar tres tipus d'anomalies: físiques, cognitives i de conducta. A més, el departament assenyala que el consum d'alcohol també pot afectar a la dona "amb sagnats vaginals, part prematur o fins i tot mort materna".

La Conselleria ha afegit que a Balears s'ha creat en Atenció Primària la comissió de persones implicades en el consum d'alcohol, que treballa per "millorar la selecció dels professionals sanitaris que acompanyen a la dona embarassada i la seva família" i també, si es considera necessari, la "intervenció breu o derivació a serveis més especialitzats".

Paral·lelament, s'ha creat un grup de treball sobre embaràs, lactància i consum de tòxics per establir un protocol d'actuació per als professionals implicats en el seguiment de l'embaràs que pretén "consensuar eines d'abordatge de la situació i fixar canals de coordinació o derivació que treballin de manera àgil".