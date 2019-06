El cònsol britànic considera que el Brexit "no té cap efecte" sobre el turisme anglès a Balears

Publicado 4/6/2019 18:09:49 CET

El Regne Unit llançarà una campanya per explicar als joves "com han de comportar-se" per gaudir de les vacances a Balears

PALMA DE MALLORCA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cònsol general britànic, Lloyd Milen, ha assegurat aquest dimarts a Palma que el Brexit "no té cap efecte" sobre el turisme anglès que viatja a Balears i ha afegit que les previsions per a aquest estiu són "fortes". "No suposa un risc", ha asseverat.

En declaracions als mitjans després de reunir-se amb la consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets, Milen ha explicat que el Regne Unit té una "economia molt forta" amb un nivell d'atur "baix" que permet als anglesos "seguir gaudint de les vacances a les Illes".

"Ara tenim un acord bo amb la Comissió Europea, sé que hi ha complicacions al govern perquè és moment d'alguns canvis però hem vist que, amb les xifres del turisme, sembla que no afecta i segueixen venint cap a aquí", ha argumentat Milen.

CAMPANYA PER EXPLICAR "COM HAN DE COMPORTAR-SE" EN LES SEVES VACANCES

Durant la trobada amb Busquets, Milen ha explicat la nova campanya que llançarà el Regne Unit durant les properes setmanes per explicar als joves "com han de comportar-se" per gaudir de les vacances i, així mateix, advoca per un "turisme responsable i tranquil" a les Illes.

La iniciativa va dirigida joves d'entre 17 i 25 anys i serà difosa mitjançant xarxes socials, per la qual cosa no hi ha un límit de persones receptores, si bé Milen ha recordat que en la campanya de l'any passat --a Youtube i Facebook-- va aconseguir arribar a més de 750.000 britànics.

Davant aquesta campanya i preguntat pels altercats que succeeixen amb alguns joves turistes anglesos a Balears, Milen ha considerat que "realment és un nombre molt petit" però s'ha mostrat a favor d'erradicar-lo. "Estem treballant perquè això no passi", ha sostingut.

Per la seva banda, la consellera Busquets ha apuntat que "el turisme incívic no té resposta d'una sola administració", sinó que requereix d'una resposta "clara" de "totes les administracions".

"Durant la propera legislatura han d'aprovar-se lleis que ajudin a frenar aquest tipus de turisme incívic, com la de salut pública, el tot inclòs i aplicar ordenances als ajuntaments per treballar perquè les normatives de convivència es compleixin", ha conclòs Busquets.