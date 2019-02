El Consolat de Mar organitza activitats amb motiu del Dia de les Illes

Publicado 18/2/2019 17:05:54 CET

El Consolat de Mar organitzarà activitats amb motiu del Dia de les Illes, de l'1 al 3 de març, que inclouran visites guiades, contacontes, visites teatralizadas i un espai de jocs i concerts amb còctels i aperitius de productes Balears que possibilitaran "l'aprenentatge didàctic i innovador" de la història d'aquest edifici.

En un comunicat, s'ha informat que el Consolat obrirà les portes el matí de l'1 de març pels més petits, amb visites infantils guiades a càrrec de la companyia 'Myotragus Teatre'. A la nit, la capella del Consolat acollirà un concert de càmera a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Balears.

Durant els dies 1, 2, i 3 de març es duran a terme visites en grups reduïts de nens, d'entre 3 i 12 anys i, així mateix, hi haurà visites nocturnes teatralizadas, a càrrec de la companyia 'Ovni Presents Teatre'.

Per assistir caldrà fer una reserva prèviament a través de la web del Consolat i, en aquest sentit, el nombre de places per a cadascuna d'elles és limitat i les reserves es confirmaran per ordre de sol·licitud, fins que s'omplin els aforaments establerts.

A més, des de les 15.00 hores i fins a les 20.00 hores es faran també visites a l'edifici del Consolat, amb guies professionals, per les quals no fa falta fer reserva prèvia.

D'altra banda, els dies 1 i 3 de març, a partir de les 12.30 hores i fins a les 16.00 hores, es durà a terme un tast de begudes amb còctels i aperitius de les Illes a preus populars i a càrrec de Mallorcan Drinks.

En relació a actuacions musicals, el divendres 1 de març, el grup 'Xanguito' oferirà un concert, mentre que el diumenge, 3 de març, actuarà al pati del Consolat el grup 'Go Cactus'.