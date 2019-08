Controlat l'incendi forestal declarat a Ses Covetes

Publicado 14/8/2019 13:45:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Ag. (EUROPA PRESS) -

L'Institut Balear de la Natura (Ibanat) ha informat aquest dimecres que l'incendi forestal de nivell zero (IG-0) de Ses Covetes a Campos (Mallorca) ja està ha controlat, després de cremar 0,025 hectàrees de pineda.

Segons ha informat l'Ibanat, el foc s'ha iniciat a les 11.44 hores i en el lloc estan actuant un avió, dos helicòpters, una autobomba, 17 brigadistes, tres agents de Medi ambient (AMA), dos tècnics i el Servei d'Emergències (SEIB) 112.

Per la seva banda, els Bombers de Mallorca han indicat que el foc s'ha declarat a uns 100 metres de la platja.

Cal recordar que un incendi classificat com IG-0 no suposa perill per a persones no relacionades amb les tasques d'extinció, ni per a béns diferents als de naturalesa forestal.