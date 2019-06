Convocades sis places per allotjar estudiants a la Casa de Menorca a Barcelona

Publicado 3/6/2019 16:19:48 CET

El Consell Insular de Menorca ha convocat sis places per allotjar estudiants a la Casa de Menorca a Barcelona durant el proper curs 2019-2020 en règim de lloguer en habitació compartida, segons ha informat aquest dilluns des de la institució insular.

L'objectiu és que cap persona amb la voluntat de cursar estudis que no es puguin realitzar a l'Illa deixi de fer-ho per falta de recursos econòmics". El Consell de Menorca ha aprovat les bases que regulen la selecció d'estudiants que opten a residir en aquestes instal·lacions.

Els beneficiaris són estudiants empadronats en qualsevol dels municipis menorquins, que estudiïn o que iniciïn estudis universitaris de primer, segon o tercer cicle, així com els que vagin a realitzar estudis de formació professional que no es puguin cursar a Menorca, estudis oficials de durada superior a un any que tampoc s'imparteixin a la'illa o qualsevol estudi postobligatori que s'hagi de cursar fora de Menorca, a la capital de Barcelona o la província.

La selecció es realitzarà per criteris econòmics i acadèmics. Les sol·licituds s'han de presentar fins al 21 de juny en les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana a Maó i Ciutadella.