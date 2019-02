Cooperatives Agro-alimentàries aplaudeix la decisió judicial que valida les estacions de servei automàtiques

Publicado 26/2/2019 17:22:10 CET

Cooperatives Agro-alimentàries d'Espanya ha aplaudit la decisió judicial del Tribunal Suprem que valida les estacions de servei automàtiques.

En concret, l'alt tribunal ha confirmat la sentència de Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJB) de 31 de gener de 2017 que declarava nul l'article 7 del Decret Balear 31/2015, que exigia la presència d'un empleat a tota estació de servei a Balears, la qual cosa eliminava la possibilitat d'establir el model d'estacions automàtiques.

Les cooperatives compten amb 700 estacions de servei que distribueixen carburants des de fa 30 anys com a servei als seus socis. En general, aquestes instal·lacions es situen en entorns rurals, on els índexs de població són més baixos, i, amb l'objectiu de garantir la sostenibilitat del servei, se sol optar per un sistema de gasolinera que no obliga a tenir personal d'atenció al client durant les 24 hores.

El president del Grup de Treball Carburants de Cooperatives Agro-alimentàries d'Espanya, Josep Lluís Escuer, ha celebrat la decisió del Tribunal Suprem, en entendre que, aquesta vegada, "sí que ha tingut en compte la importància del model automàtic, en particular la necessitat de protegir-ho davant el desig d'algunes Comunitats Autònomes d'aniquilar-ho".