Cort aprova la liquidació dels pressupostos de 2018

La Junta Govern extraordinària ha donat llum verda a la liquidació i romanent de tresoreria dels comptes municipals de l'exercici passat

PALMA DE MALLORCA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'equip de govern de l'Ajuntament de Palma ha celebrat aquest migdia una Junta de Govern extraordinària per aprovar la liquidació dels pressupostos municipals, corresponents a l'exercici 2018.

Segons ha informat Cort en un comunicat, es tracta d'uns comptes que consoliden l'equilibri pressupostari, sense pujar els impostos ni retallar en serveis, i amb un romanent de tresoreria de 25 milions d'euros.

Els comptes compleixen amb els principals paràmetres com l'estabilitat pressupostària, la regla de despesa o el període mitjà de pagament a proveïdors, que va quedar fixat en 17 dies el mes de desembre.

El deute amb entitats bancàries ha quedat reduït a 213 milions d'euros; per primera vegada en els últims deu anys, el deute se situa per sota del 50 per cent dels ingressos corrents, malgrat haver hagut de formalitzar al llarg del mandat municipal 70 milions d'euros en concepte de sentències fermes de legislatures anteriors.