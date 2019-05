Cort assegura que els plecs de Parcs i Jardins respecten el conveni col·lectiu

Publicado 22/5/2019 17:09:03 CET

Ressalta que contracten "un 25% més de personal" i defensa el benefici "tant per a la ciutadania com per al personal de les contractes"

PALMA DE MALLORCA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

L'àrea d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma ha defensat aquest dimecres que els nous plecs del servei de Parcs i Jardins "respecten totes les condicions que marca el conveni col·lectiu del sector", després de la convocatòria d'una protesta per dimarts que ve pel sindicat CCOO, que es planteja una vaga.

En un comunicat, l'Ajuntament ha sostingut que els nous plecs de condicions, que regiran la contractació del servei de manteniment de les zones enjardinades i parcs de la ciutat, "suposen un benefici tant per a la ciutadania com per al personal de les contractes, i atenen les demandes de les organitzacions sindicals".

El consistori ha indicat que dilluns passat va mantenir una reunió amb el sindicat "per dialogar i resoldre dubtes" sobre els nous plecs. En aquesta reunió, ha apuntat, va rebre una petició del sindicat per establir el començament de la jornada a les 06.00 hores, però va ser rebutjada perquè considera que impossibilitaria els treballs "sota unes condicions laborals pertinents" a més d'impedir el descans dels veïns.

L'Ajuntament ha destacat l'augment del pressupost dels plecs, dotats amb 60 milions d'euros -un increment de gairebé un 40 per cent enfront de l'actual, de 43 milions-. Els plecs tenen quatre anys de durada i augmenten el nombre de prestacions de serveis, "d'acord amb les demandes de la ciutadania", segons Cort.

També inclouen treballs en festius i dissabtes, un altre dels punts controvertits.

Segons l'Ajuntament, els plecs impliquen "contractar un 25 per cent més de personal", i "incrementen els mecanismes de control per garantir la protecció dels seus drets laborals, incloent-hi clàusules socials".

Els objectius són millorar la conservació, condicions d'ús i servei de parcs, jardins, alineacions arbòries i espais singulars com Bellver o Es Carnatge.

CCOO CONVOCARÀ VAGA INDEFINIDA SI NO ES MODIFIQUEN ELS PLECS

L'Assemblea de Jardineria de CCOO ha convocat una concentració dimarts que ve contra els plecs de condicions de les contractes de Parcs i Jardins de Palma i convocarà vaga indefinida des del 10 de juny si no són retirats o modificats.

El sindicat creu que els canvis introduïts per Cort "afecten negativament a la salut laboral i conciliació familiar" i denuncien que això "contradiu les suposades bondats de les clàusules socials", que qualifiquen d'"acte cosmètic d'hipocresia".

A més, veuen "mala fe" en la data de publicació dels plecs, després de quatre anys de pròrrogues extraordinàries, perquè comporta que les mobilitzacions en contra de Cort hagin de ser després de les eleccions, a causa dels terminis que marca la llei.