Cort edita la segona edició del catàleg BOX 27, l'espai expositiu situat a la façana del Solleric

Actualizado 20/7/2019 13:57:11 CET

El comissari Tolo Cañellas, el tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament de Palma, Antoni Noguera, i l'artista Nauzet Major en la presentació del catàleg BOX 27 - EUROPA PRESS - Archivo

L'espai, visible des del mateix carrer, tindrà, segons Noguera, "continuïtat" durant els propers quatre anys

PALMA DE MALLORCA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma, a través del Casal Solleric, ha editat la segona edició del catàleg BOX 27, que recull els projectes artístics de l'espai expositiu situat a la façana del Casal Solleric i visible des del mateix carrer.

En una roda de premsa a la qual ha assistit el tinent d'alcalde de Cultura i Benestar Social de l'Ajuntament, Antoni Noguera, el comissari Tolo Cañellas, autor d'aquest projecte, ha expressat la seva gratitud amb el compromís de Cort, i ha explicat que "la idea és combinar els projectes d'artistes consolidats amb artistes naixents".

Per la seva banda, Noguera, ha dit que el BOX del Solleric es tracta de l'"únic espai públic artístic visible des del carrer" i ha assegurat que "tindrà continuïtat" durant els propers quatre anys.

"Per a nosaltres és important perquè és l'únic espai públic que dóna al carrer i per tant elimina una barrera per veure art. Modifica la façana de l'edifici i a més genera un diàleg amb el ciutadà", per la qual cosa ha assegurat que des de Cort es donarà "importància" a aquest espai durant aquesta legislatura.

En la segona edició d'aquest catàleg s'inclouen les obres i textos dels artistes que van intervenir en el BOX des del 2017 al 2019. Es tracta d'Andrés Serna, Nacho Martín Silva, Laura Torres Bauzà, Azucena Vieites, Nauzet Mayor i Sergio Prego.

El catàleg, que ha estat editat en tres idiomes --català, castellà i anglès--, dedica prop de 10 pàgines a cada artista i porta a més dels textos del seu creador, Tolo Cañellas, un text de la gestora cultural, subdirectora del Centre d'Art Dos de Mayo de Móstoles, Tania Pardo.

El llibre es pot adquirir a la botiga del Casal Solleric des d'aquest dissabte.