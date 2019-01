Cort presenta la tercera edició del mercadet artesanal de Sant Magí per als matins del primer diumenge de cada mes

Publicado 18/1/2019 17:27:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Gen. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Sanitat i Consum, Antònia Martín, i la directora general de Fires, Mercats i Ciutadania, Griselda Sesé, han presentat aquest divendres la tercera edició del mercadet d'artesania de Sant Magí juntament amb Tomeu Berga, en representació de l'Associació de Veïns i Amics de Santa Catalina, el qual tindrà lloc de 10.00 a 15.00 hores del primer diumenge de cada mes.

Segons ha informat Cort en un comunicat, es tracta d'una iniciativa promoguda per l'Associació en col·laboració conjunta amb l'àrea, que es duu a terme des de maig de 2016 i que, segons ha assenyalat la regidora, "està fermament consolidada al barri i és apreciada per tots els sectors".

També ha destacat que aquest tipus de mercats ambulants són "punts de trobada i per això es potencien i dinamitzen des de l'Ajuntament" i ha posat en valor el fet que aquest tipus de projectes "donen un valor afegit al barri, però des d'un punt de vista social i d'ocupació".

D'altra banda, la regidora ha assegurat que cal "recuperar les tradicions i aquests mercadets són un bon exemple" per la promoció que fan de l'artesania mallorquina en diferents vessants.

La directora general ha explicat que, en aquesta tercera edició, el mercat es mantindrà en la plaça Verge del Miracle, i oferirà "una amplíssima varietat de productes artesans" com a roba, mobles, llibres, antiguitats o aliments ecològics.

Quant als horaris, Sesé ha apuntat que, com l'any passat, es farà el primer diumenge de cada mes, de 10.00 a 15.00 hores. Com a novetat, entre juny i setembre, passarà a ser el primer i tercer dissabte de cada mes, de 17.30 a 22.30 hores. També s'afegiran, com l'any passat, el segon i tercer diumenge de desembre, de 10.00 a 15.00 hores, en haver-hi mercat els dies 1, 15 i 22.

Finalment, el representant de l'Associació ha assegurat que la iniciativa va sorgir perquè els veïns de Santa Catalina "volien tenir un mercadet estable que dinamitzés els diumenges al barri" i ha explicat que, després de consolidar-ho a la zona, esperen que "amb el temps, sigui el mercat ambulant fix d'artesania de Palma".