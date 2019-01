La creació de la planta d'hidrogen més gran d'Europa, entre els projectes de reindustralización de Lloseta

Publicado 9/1/2019 14:09:59 CET

Maroto assegura que "en molt poc temps" s'ha aconseguit "gestionar una crisi"

PALMA DE MALLORCA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El projecte 'Power to Green Hydrogen Mallorca' que consisteix en la creació de la planta d'hidrogen renovable més gran d'Europa, mitjançant un parc fotovoltaic, per al seu ús com a combustible per a transport serà un dels vuit projectes de reindustrialització de la zona de Lloseta signats aquest dimecres entre la ministra de Comerç, Indústria i Turisme, Reyes Maroto, i la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, i altres personalitats com el director general d'Assessoria Jurídica i Relacions Institucionals de Cemex, Angel Galán, a l'Ajuntament del municipi.

Així ho han anunciat en roda de premsa després de la signatura de l'acord, on Maroto ha explicat que des del Govern "es van preocupar" davant l'anunci del cessament d'activitat en les empreses de Cemex de Mallorca i d'Almeria i s'ha demostrat que, al seu parer, "en molt poc temps" s'ha aconseguit "gestionar una crisi" amb la presentació de sis projectes que pertanyeran a Cemex exclusivament i altres dos que es desenvoluparan conjuntament entre la cimentera, Enagas i Acciona.