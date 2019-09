El cribatge auditiu arriba al 98% dels nounats de Balears

Publicado 22/8/2019 13:57:13 CET

A vuit dels nens cribats finalment se'ls va diagnosticar sordesa, la qual cosa suposa una incidència del 0,8 per mil del total

PALMA DE MALLORCA, 22 Ag. (EUROPA PRESS) -

Les proves de cribatge auditiu neonatal per detectar possibles problemes d'audició en nounats van arribar a un total de 9.983 bebès de les Illes durant el 2018, un 97,6 del total de nounats de la Comunitat.

Així ha informat la Conselleria de Salut i Consum en una nota en la qual detalla que aquest cribatge ha augmentat gairebé deu punts percentuals respecte a la cobertura de 2012, quan es va fer el garbellat al 88,4 per cent dels nounats.

Segons han indicat, 2018 va ser l'any en què es va aconseguir arribar a més nounats. Del total de bebès a els qui es van fer les proves per detectar la hipoacusia neonatal, el 90,9 per cent va passar la primera prova i fins al 99,1 per cent va superar el cribatge sense detectar cap anomalia en l'audició.

No obstant això, a vuit dels nens cribrats finalment se'ls va diagnosticar sordesa, la qual cosa suposa una incidència del 0,8 per mil del total. Des de la Conselleria han declarat que la incidència ha anat decreixent amb el pas dels anys, el primer en què es va fer el cribatge (2012) va ser de el 1,57 per mil, ja que es va diagnosticar sordesa a quinze nounats.

Segons han explicat, dels vuit casos d'hipoacusia detectats l'any passat per mitjà del cribatge neonatal, en sis es va diagnosticar sordesa bilateral, mentre que en la resta sordesa unilateral moderada.

PROGRAMA DETECCIÓ PRECOÇ

La Conselleria ha indicat que el Programa de Detecció Precoç de la Hipoacusia Infantil consta de dues parts, una es dirigeix a tots els nounats de les Illes en centres sanitaris públics o privats.

L'objectiu és la identificació primerenca dels nens amb dèficit auditiu per poder iniciar el tractament adequat al més aviat possible i, d'aquesta manera, evitar o minimitzar els greus problemes d'adquisició del llenguatge, de comunicació, d'aprenentatge i d'aïllament social que la sordesa pot produir.

Segons han explicat, la prova d'audició consisteix en una tècnica molt senzilla, anomenada 'otoemissions acústiques', en la qual es col·loca un petit adaptador en el conducte auditiu del bebè a través del com s'emeten uns sons suaus i es recull la resposta.

En els casos en què el bebè no passa aquesta prova o té determinats factors de risc de sordesa, es fa una altra prova que consisteix a posar-li uns auriculars a través dels quals s'envia un estímul sonor, mentre uns petits elèctrodes recullen la resposta auditiva.

L'altra part del programa es duu a terme en l'etapa escolar, a tots els nens del primer curs d'educació primària d'escoles públiques, concertades i privades de Balears, atès que el 20 per cent de les sordeses són tardanes i apareixen després del naixement.