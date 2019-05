Crida per Palma advoca per potenciar les relacions entre la ciutat i l'universitat

Publicado 21/5/2019 16:59:19 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Maig (EUROPA PRESS) -

Crida per Palma ha celebrat aquest dimarts una tertúlia en el claustre de l'edifici Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en el marc de la campanya per a les eleccions municipals d'aquest diumenge, on s'ha marcat com a repte potenciar les relacions entre la ciutat i l'universitat la propera legislatura.

En la tertúlia han participat el professor de la UIB Nicolau Dols; l'antropòleg social i investigador Marc Morell; els candidats de Crida per Palma, Laura Daurat i Manel Domènech; i estudiants de la UIB.

La tertúlia ha arrencat amb un diagnòstic de la situació actual del món universitari, on s'ha parlat de la necessitat de disposar de més espais per a ús acadèmic per part dels alumnes i la precarietat entre el professorat

La possibilitat d'una biblioteca de la universitat a Palma, la mobilitat i les connexions amb el campus, el model de beques i l'accés a l'habitatge dels estudiants han estat altres temes.