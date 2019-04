Cs Calvià diu que les obres a l'embarcador de Magaluf estan generant "importants pèrdues" als comerços locals

Publicado 3/4/2019 17:22:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Ciudadanos (Cs) Calvià, Carlos Tarancón, ha denunciat aquest dimecres "l'enorme perjudici" que està generant l'Ajuntament de la localitat als negocis que es troben prop de l'embarcador públic de Magaluf, en haver iniciat les obres de neteja d'aquestes instal·lacions, que estan generant fortes olors, en un moment en què les terrasses de bars i restaurants ja es troben obertes per l'inici de la temporada.

Segons ha informat el partit en un comunicat, Tarancón ha assenyalat que "l'Ajuntament ha tingut des de novembre fins a febrer per realitzar aquestes obres, que es realitzen cada any, sense causar molèsties a ningú, però ha decidit fer-ho ara, just quan comença la temporada i els negocis han obert les seves terrasses".

Així mateix, el regidor de Cs ha explicat que "les restes d'algues que han extret els operaris de l'embarcador i que han estat amuntegats sobre la sorra estan generant fortes olors, que molesten tant als comerciants com als veïns". "De fet, alguns vianants han sofert arcades en passar per la zona. I tot això, per una falta de previsió davant la qual algú hauria de respondre", ha conclòs.