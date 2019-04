Cs censura que Cort "estigui assumint amb diners públics" el cost de les sancions a regidors de l'Ajuntament

Publicado 1/4/2019 18:22:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Cs a l'Ajuntament de Palma, Josep Lluís Bauzá, ha censurat aquest dilluns que Cort "estigui assumint amb diners públics" els costos de les sancions econòmiques de diversos regidors del Consistori palmesà, segons ha informat la formació taronja a través d'una nota de premsa.

Des de Cs Palma han recordat que el regidor d'Economia, Hisenda i Innovació de Cort, Adrián García, i el gerent de l'Institut Municipal d'Esports (IME), José María González, van ser sancionats pel Tribunal de Comptes mentre que el regidor de Mobilitat, Joan Ferrer, va ser sancionat per l'Agència de Protecció de Dades.

"González ha contractat una pòlissa, segurament per cobrir-se per la multa de 28.000 euros imposada pel Tribunal de Comptes per sobrecostos en la seva gestió. Al final, els ciutadans han de pagar-li al senyor González, i a l'edil García, no solament la multa, sinó també els recursos, a l'advocat i la pòlissa, mentre que ells no assumeixen el cost de la seva pèssima gestió", ha lamentat Bauzá.

En aquest sentit, el portaveu de la formació taronja ha assenyalat que Cs presentarà una iniciativa en el proper ple de Cort perquè des del Consistori "indiquin quant diners els està costant als ciutadans de Palma la irresponsabilitat" de García i González.

Per la seva banda, la regidora de Cs a l'Ajuntament de Palma Patricia Conrado ha avançat que el partit "està estudiant" interposar mesures legals contra Ferrer "i la resta de consellers" que, segons ha sostingut, "es van negar a ensenyar l'expedient sancionador" pel qual l'Agència de Protecció de Dades va sancionar Ferrer en facilitar dades personals de regidors de l'oposició a un mitjà de comunicació".

En aquest sentit, Conrado ha recordat que el juny de 2017 van reclamar en consell d'Administració la còpia de l'expedient i han assenyalat que Ferrer "es negava sempre a lliurar-ho perquè esperava un informe dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament". "L'edil Ferrer vulnera el nostre dret a la informació com a representants del Consell de la Societat Municipal d'Aparcaments Públics (SMAP); és indigne de ser regidor en aquest Ajuntament", ha censurat Conrado.

MOCIÓ SOBRE SON REUS

D'altra banda, el també regidor de Cs a Cort Bartomeu Cañellas ha anunciat que el partit presentarà una moció per demanar "més inversió" per "solucionar les deficiències" del centre sanitari caní de Son Reus.

"Falla el servei informàtic, hi ha pocs vehicles, les instal·lacions estan en condicions pèssimes i, ara, també falla el sistema elèctric. Imagineu que se'n va la llum durant una intervenció quirúrgica", ha manifestat Cañellas, qui ha censurat la "pèssima gestió" de la regidora d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal de Cort, Neus Truyol.

"Aquest any s'ha baixat el pressupost per a reparacions un 14%", ha indicat Cañellas, qui ha comentat que en el proper ple "exigirà" que se solucionin les fallides del sistema elèctric i es millorin les condicions de les instal·lacions de Son Reus.