Cs critica que el Consell no hagi estat "capaç" de redactar contractes públics "als quals es va comprometre en 2015"

Publicado 19/9/2019 18:07:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) en el Consell de Mallorca ha criticat aquest dijous que la institució insular no hagi estat "capaç fins al moment de redactar els contractes públics als quals es va comprometre en 2015", ha declarat la portaveu del grup, Beatriz Camiña.

Durant el ple del Consell de Mallorca, Cs ha posat l'accent en la necessitat de millorar la gestió que la institució fa dels seus recursos per evitar, en la mesura del possible, "el gran nombre de factures que es paguen cada any fora de contracte".

Segons Camiña, és impossible eliminar totalment els reconeixements extrajudicials de crèdit, "ja que sempre hi haurà alguna factura que arribi fora de termini", però, segons la seva opinió, el Pacte del Consell "ha donat sobrades mostres que no és capaç de redactar els contractes públics als quals es va comprometre ja al començament de la passada legislatura".

D'altra banda, la portaveu ha mostrat la seva satisfacció pel fet que el ple hagi aprovat per unanimitat les dues mocions presentades pel seu grup.

La primera d'elles incloïa un compromís a favor de mantenir en 14.000 metres la superfície mínima per edificar en sòl rústic, mentre que la segona apostava per revitalitzar el paper de la finca de Raixa mitjançant diverses accions, com finalitzar les actuacions pendents en les instal·lacions, elaborar un programa més ampli d'activitats culturals i vincular aquestes activitats culturals a la planificació de la Fundació Mallorca Turisme.