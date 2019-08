Cs critica que el Govern vulgui pagar la reforma de l'alberg de la Victòria amb els fons de l'impost turístic

Publicado 1/8/2019 17:54:19 CET

Ciudadanos (Cs) Balears ha criticat aquest dijous que el Govern pretengui invertir 1,5 milions dels fons recaptats amb l'impost turístic en la part inicial de la reforma de l'alberg de la Victòria.

Segons ha lamentat Cs en un comunicat, la Conselleria d'Assumptes Socials va anunciar en comissió parlamentària dimarts passat que presentaran la reforma "a la convocatòria de 2019 de turisme sostenible, per tenir garanties de poder comptar amb aquest pressupost".

Per això, la formació ha criticat que s'utilitzi l'impost turístic com "un comodí per fer front a qualsevol emergència". En aquest sentit, Cs ha subratllat que "les obres d'adequació per garantir la seguretat de tota la instal·lació de l'alberg, no s'ajusten, de cap manera, a les finalitats que contempla l'impost de turisme sostenible".

Segons aquest partit, els fons recaptats amb l'impost "haurien de dedicar-se a altres actuacions", com per exemple, "la reforestació de la zona a causa de la falta d'ombra o l'aposta per les energies renovables, en línia amb els objectius de transició ecològica i a projectes d'educació mediambiental en el marc del turisme ecològic".

En el comunicat han assenyalat, també, que la Conselleria no ha especificat què percentatge dels 4,6 milions que costarà la reforma integral pretenen finançar amb l'impost turístic.

Finalment, han assegurat que faran un seguiment "exhaustiu" dels avanços del projecte de reforma, així com del seu finançament.