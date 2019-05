Cs Palma titlla d'"electoralista" el Consell d'Administració de l'EMT per a la construcció d'una gasinera

Publicado 23/5/2019 18:00:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Cs de Palma, Pedro Ribas, ha titllat d'"electoralista" i "fora de termini" el fet que s'hagi convocat el Consell d'Administració de l'Empresa Municipal del Transport (EMT) per tractar, entre altres, la construcció d'una gasinera i el finançament dels nous autobusos.

Segons ha traslladat Ribas mitjançant un comunicat, "aquest acte demostra la deixadesa del president i del gerent de l'EMT, que s'han dormit en els llorers i ara volen complir els compromisos a corre-cuita".

Així mateix, ha considerat que l'objectiu real del Consell és "fer una roda de premsa per anunciar mesures que beneficien a la imatge com la gasinera, l'adjudicació del finançament a la banca comercial per a la compra d'autobusos o la concessió del bus turístic, entre altres, però que no són urgents".

"Els temes que havíem de tractar són rellevants, però no urgents, perquè no estan subjectes a un termini determinat que s'hagi de complir o que pugui derivar en perjudicis greus per a l'empresa, així que es podria ajornar a la constitució del nou equip de govern de l'Ajuntament després de les eleccions", ha explicat Ribas.