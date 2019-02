Cs Palma vol declarar 'des Güell a Lluc a peu' d'Interès Públic Municipal

Publicado 19/2/2019 16:51:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Febr. (EUROPA PRESS) -

El grup municipal de Ciutadans (Cs) Palma ha presentat una proposta per debatre en el Ple vinent en la qual reclama a l'Ajuntament que la Marxa 'des Güell a Lluc a peu' sigui declarada d'Interès Públic Municipal.

Segons ha informat el portaveu de Cs Palma, Josep Lluís Bauzá, en un comunicat, la decisió de presentar ara la proposta es deu a realitzar-la amb "suficient temps d'antelació perquè no passi com l'any passat" ja que apunta que "la regidora, Susana Moll, va exposar la falta de temps, entre altres coses, com a raó per no poder dur a terme la marxa".

Finalment, Bauzá ha sol·licitat que sigui l'Associació del Grup Güell la que dugui a terme l'organització de l'acte amb l'ocupació de l'espai públic que es fixi en l'acord entre l'associació i les regiduríes competents.