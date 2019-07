Cs registra preguntes al Congrés sobre la contaminació de les platges urbanes de Palma

Publicado 11/7/2019 14:12:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputat de Ciudadanos (Cs) Balears al Congrés dels Diputats, Joan Mesquida, ha registrat diverses preguntes al Govern, amb les quals demana resposta per escrit, sobre la contaminació de les platges urbanes a Palma, de Ca'n Pere Antoni i de Ciutat Jardí.

En l'exposició de motius, Mesquida ha explicat que ambdues platges van ser tancades al bany l'any 2018 durant la temporada d'estiu en vuit ocasions per abocament d'aigües residuals, uns abocaments que "es vénen produint per la falta d'inversions en depuració".

Així mateix, ha informat que en aquesta temporada d'estiu, que es va iniciar l'1 de maig, la platja de Ca'n Pere Antoni ja ha estat tancada al bany en dues ocasions.

Segons ha argumentat, ambdues platges són "molt freqüentades" tant per ciutadans com per turistes i el seu tancament "produeix una pèssima imatge per al turisme" que, durant la seva estada a les Illes "el que més valora és la qualitat de les aigües de bany i la neteja de platges".

"La consellera de Presidència del Govern ja ha reconegut que Palma necessita una nova depuradora d'aigua, per la qual cosa esperen des de l'Executiu autonòmic que el Ministeri aporti i ajudi en la construcció d'aquesta nova depuradora", han afegit.

Amb tot, Mesquida ha preguntat, en primer lloc, "quina opinió li mereix a la Ministra de Transició Ecològica que, en ple Segle XXI una de les zones turístiques més importants d'Espanya sofreixi, per falta d'inversions, el tancament de platges urbanes per abocaments residuals i fecals en plena temporada alta?" i, en segon, si "va prendrà el Govern central alguna iniciativa al costat del Govern per solucionar aquest greu problema i que no es repeteixin aquestes lamentables situacions?"