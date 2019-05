CSIF critica la "nul·la gestió" de l'emissora de la Policia Local de Palma

Publicado 21/5/2019 17:03:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independent de Funcionaris (CSIF) ha criticat aquest dimarts la "nul·la, nefasta i inexistent" gestió de l'emissora de la Policia Local de Palma.

En un comunicat, el CSIF ha titllat de "lamentable" el servei que diàriament s'ha ofert als ciutadans que tenen la necessitat de cridar el 092.

Així, han volgut destacar la "ineficàcia creixent d'aquesta unitat, que té solament un responsable, la Regidoria de Seguretat Ciutadana que fa cas omís de les reiterades peticions rebudes per part dels comandaments de les seccions afectades".

"Fa ja més de mig any que, per diferents circumstàncies, els integrants de la unitat de l'emissora són pocs i no poden donar l'abast als centenars de peticions diàries dels palmesans", han lamentat.

Així mateix, han assegurat que "aquests últims mesos han augmentat de forma considerable el nombre de trucades ateses", en part a causa que "la població s'ha vist incrementada molt sensiblement i per tant també ho han fet les peticions d'ajuda i auxili que diàriament es reben en l'emissora de la Policia Local".

D'altra banda, des del CSIF han criticat que "des de fa més d'un mes existeixi una analítica positiva per Legionel·la en el Districte Litoral" i "els governants no hagin fet res sobre aquest tema".

En concret, han assegurat que a la reunió del Comitè de Salut i Prevenció de Riscos Laborals es va parlar d'aquesta anomalia, i que la resposta per part de l'Administració va ser que ho tenien en compte pero que no hi havia diners per arreglar-ho, segons el sindicat.