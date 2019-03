Cultura convoca ajudes per a projecció exterior de les arts visuals de Balears per 2019, dotades amb 300.000 euros

Publicado 13/3/2019 10:29:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern balear ha convocat les ajudes de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) per a la projecció exterior d'arts visuals de Balears per 2019, dotades amb 300.000 euros.

Segons ha informat la Conselleria aquest dimecres en una nota de premsa, en relació a l'any anterior la línia s'ha incrementat en 75.000 euros. La resolució s'ha publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat (BOIB) extraordinari del dilluns.

Aquesta edició incorpora millores en les condicions per als projectes de promoció exterior. S'avançarà el 50 per cent del pagament de la despesa a partir dels 300 euros i s'afegeix una clàusula per atorgar puntuació afegida a activitats amb destinació, localització o origen a Formentera, o de creadors o col·lectius formenterers.

S'estableixen dues línies de subvenció: d'una banda, el suport a la mobilitat d'artistes, comissaris i agents culturals de les arts visuals de les Illes. Això inclou les despeses derivades del desplaçament, allotjament, manutenció i les quotes d'inscripció o d'acreditació a fires, festivals, jornades professionals o residències d'arts visuals. Per cada projecte s'accepta un màxim de dos tècnics.

L'altra línia de subvencions va encaminada a donar suport a activitats de projecció exterior de l'àmbit de les arts visuals, incloent-hi despeses com la producció d'obra vinculada a l'activitat de promoció, fins a un màxim de 5.000 euros, sempre que es pugui justificar amb factures; i altres despeses com a lloguer d'espais, transport de l'obra, entre uns altres.