Cultura obre el termini per presentar propostes musicals i escèniques a la Fira B! fins al 7 de març

Publicado 31/1/2019 17:00:17 CET

L'Institut d'Estudis Baleàrics triarà al voltant de 45 propostes musicals i 25 d'arts escèniques

PALMA DE MALLORCA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), ha obert el termini per presentar les candidatures per formar part de la programació de Fira B! 2019 fins al 7 de març de 2019.

En un comunicat difós aquest dijous, la cartera dirigida per Fanny Tur ha detallat que la cinquena edició del Mercat professional de música i d'arts escèniques de Balears se celebrarà a Palma del 3 al 6 d'octubre de 2019. Així mateix, la Conselleria ha informat que en aquesta convocatòria el 70 per cent de la programació serà pròpia de Balears i el 30 per cent restant seran propostes de fora de les Illes.

Així, ha avançat que a la programació s'inclouran prop de 45 espectacles de música i 25 d'arts escèniques de tots els estils que ocuparan tots els teatres públics de Palma, i escenaris com el Parc de la Mar, la Plaça Major, el Museu de Mallorca o l'Arxiu del Regne de Mallorca.

En el cas de les arts escèniques, l'IEB valorarà que les propostes portin a escena textos i/o coreografies originals d'autors i/o coreògrafs balears contemporanis. Per la seva banda, en els espectacles musicals es valorarà que les propostes incloguin repertori original i/o de compositors de les Balears i, a més, els sol·licitants hauran de tenir almenys un disc editat en format físic o publicat a Spotify o iTunes i haver fet almenys cinc actuacions en directe durant l'últim any.