Cultura presenta la partitura vocal de 'L'Arxiduc', primer encàrrec d'una òpera en la història de la Simfònica

Publicado 18/2/2019 16:41:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, ha presentat aquest dilluns la partitura vocal de l'òpera 'L'Arxiduc' i ha apuntat que es tracta del primer encàrrec d'una òpera en la història de l'Orquestra Simfònica de Balears que ha compost el músic Antoni Parera i escrit Carme Riera.

En un comunicat, la Conselleria ha detallat que l'encàrrec preveu un termini de tres anys per a la seva entrega definitiva ja que s'ha de realitzar el treball d'instrumentació i les tasques de preproducció. Així, amb l'entrega de la partitura vocal farà efectiu el segon 25 per cent de l'import de l'encàrrec (50.000 euros) i el 50 per cent restant es farà efectiu a l'entrega de la versió definitiva de l'òpera.

Així, l'encàrrec s'emmarca en el Pla de Cultura de Balears que preveu el desenvolupament de polítiques així com el foment de la creació artística en l'àmbit juvenil. "És exemple de les polítiques de foment per valorar el patrimoni cultural", ha manifestat Tur.

L'òpera 'L'Arxiduc' se centra en la vida del personatge històric de l'Arxiduc Lluís Salvador d'Àustria (Florència, 1847-Txèquia, 1915) i, segons ha avançat Cultura, el text presenta una acció marco que succeeix la tarda del 30 setembre de 1915 al castell de Brandys.

"Té àries, trios i cors i escenes amb orquestra sola, per exemple l'interludi", ha expressat Parera. A més, la Conselleria ha apuntat que, musicalment, l'obra comptarà amb gran orquestra i disposarà probablement també d'un grup més reduït per diferenciar millor els plànols sonors i els temps simultanis.

A més de Tur, a la presentació han assistit el músic i compositor Antoni Parera, l'escriptora Carme Riera, el gerent de l'OSB, Pere Bonet, i el seu director artístic, Pablo Mielgo.