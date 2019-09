El curs escolar comptarà amb 295 places per a alumnes que no s'adaptin al sistema educatiu ordinari

Publicado 7/9/2019 13:42:39 CET

En el curs anterior el percentatge d'aprovats va ser del 87 per cent

PALMA DE MALLORCA, 7 Set. (EUROPA PRESS) -

El curs escolar 2019-2020 comptarà amb 295 places per a alumnes 'Alter', estudiants matriculats en l'etapa d'ESO amb edats de 14 a 16 anys que no s'adapten al sistema educatiu ordinari, el que suposa un augment de deu places respecte al curs anterior.

Segons ha informat la Conselleria d'Assumptes Socials i Esports en un comunicat, el programa, que es duu a terme en coordinació amb la Conselleria d'Educació, Universitat i Investigació, alterna una escolaritat compartida amb activitats eminentment pràctiques --aprenentatge de mecànica, de cuina, de perruquería, de manteniment, entre d'altres--.

La finalitat del programa és facilitar que l'alumnat no abandoni l'activitat acadèmica i/o formativa, i facilitar-li formació prelaboral de manera que es garanteixi l'accés d'aquests joves al món laboral amb el màxim de formació possible.

Durant el curs 2019-2020, el programa 'Alter' comptarà amb la col·laboració de 192 empreses.

Aquesta formació adaptada té una durada de dos cursos, cadascun d'ells de setembre a juny.

Una vegada que acaben els cursos, els joves poden continuar formant-se a través dels estudis de formació professional bàsica o bé poden aconseguir una inserció laboral en les empreses en què han dut a terme la seva formació.

El projecte està implementat en 30 municipis de Balears i entre les novetats destaca que els convenis que s'estableixin amb els ajuntaments deixaran de ser anuals i romandran vigents durant tota la legislatura, la qual cosa donarà més estabilitat al programa.

UN TOTAL DE 87 PER CENT D'APROVATS

Els 285 joves que van participar al programa durant el curs 2018-2019 van poder optar a fins a 42 formacions diferents, dues formacions més que l'anterior curs.

Un 87 per cent dels joves que van tenir l'escolaritat compartida entre el seu centre educatiu de referència i l'empresa en què van triar fer les pràctiques formatives, a final de curs va superar amb èxit l'examen final.

La Conselleria ha recordat que aquesta formació, que ja té 15 anys d'experiència, ofereix una acció formativa dinàmica, pràctica i funcional mitjançant la qual les persones usuàries també reben nocions sobre habilitats socials, autoestima, normes de convivència, orientació al món laboral, entre altres.

D'aquesta manera, s'intenta motivar a l'alumnat cap a la formació i, alhora, evitar el desenvolupament i la cronificació de conductes no desitjades en els joves i les joves, com per exemple l'abandó prematur de l'ensenyament reglat.

DERIVACIÓ

Es pot sol·licitar la inscripció al programa a través de les àrees de serveis socials dels diferents ajuntaments que tinguin signat un conveni de col·laboració amb la Direcció general d'Infància, Joventut i Famílies.

Per a més informació, la Conselleria insta a cridar al 971 177 155.