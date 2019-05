Demanen 21 anys de presó per a un home per maltractar a la seva dona i abusar sexualment dels seus dos fills

Publicado 25/5/2019 13:31:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Maig (EUROPA PRESS) -

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Palma jutjarà els propers dies 27, 28, 29, 30 i 31 de maig a un home per un delicte de maltractament habitual cap a la seva dona i un altre d'abusos sexuals cap als seus dos fills menors d'edat.

Segons l'escrit de l'acusació, l'acusat exercia una actitud de dominació cap a la seva dona, a la qual insultava, copejava i obligava a mantenir relacions sexuals sense el seu consentiment.

Així mateix, l'acusació sosté que l'home aprofitava els moments tot sol amb els seus fills, de vuit i sis anys d'edat aleshores, per sotmetre'ls a tocaments per damunt i per sota de la roba.

Per tot això, la Fiscalia demana a l'acusat una pena de 21 anys de presó, així com la privació del dret de tinença d'armes durant cinc anys.