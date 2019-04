Demanen 6 anys de presó a un home per rompre-li la cara a un altre després d'intentar robar-li una bici i una tablet

Publicado 31/3/2019 15:04:44 CET

La Secció Primera del Jutjat d'Instrucció número 6 de Palma jutjarà aquest dilluns a un home per rompre-li la cara a un altre després d'intentar robar-li una bicicleta, unes ulleres de sol i una tablet a la seva casa de Palma, fets pels quals la Fiscalia demana per a l'acusat 6 anys de presó.

Segons relata l'escrit d'acusació de Fiscalia, els fets es remunten a agost del 2016, quan l'acusat va accedir a l'habitatge de la víctima després de saltar una tanca metàl·lica i es va fer amb una bicicleta, unes ulleres de sol i una tablet.

Quan l'acusat es disposava a sortir del domicili es va trobar amb la víctima, qui va intentar recuperar els objectes sostrets pel que es va iniciar un forcejament en el qual, segons relata el fiscal, l'acusat va copejar a la víctima "reiteradament" en la cara amb cops de puny i puntades per, posteriorment, fugir del lloc sense els objectes.

La Fiscalia sosté que els fets van causar en la víctima fractura d'ossos del crani i de la cara, la pèrdua de dues dents, un ingrés hospitalari i 7 punts per seqüeles.

Per tot això el fiscal li imputa a l'acusat un delicte de robatori amb violència en grau de temptativa i un delicte de lesions i demana una pena per a l'acusat de 6 anys de presó i una indemnització a la víctima de 8.605 euros per danys i perjudicis.