Demanen que la competència de Consum es mantingui a la cartera de Salut del futur Govern

Publicado 23/6/2019 18:19:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Juny (EUROPA PRESS) -

L'associació de Consumidors i Usuaris de Balears La Defensa ha censurat aquest diumenge la possibilitat del traspàs de la competència de Consum a la cartera d'Agricultura del futur Executiu autonòmic i ha considerat que la Direcció general de Consum ha de dependre de la conselleria de Salut, segons ha informat l'entitat en una nota.

"Comprenem les dificultats dels partits en la negociació per copar les diferents carteres del futur Govern i suggerim que el càrrec de responsable de Consum sigui escollit per Unides Podem però continués depenent orgànicament de la conselleria de Salut", han sostingut des de la Defensa.

Cal recordar que, en virtut del pacte de governabilitat segellat entre PSIB, Unides Podem i MÉS per Mallorca i del conseqüent organigrama de l'Executiu balear, es concediria a la formació morada la cartera d'Agricultura i Pesca, amb la possibilitat que a la cartera s'assumissin les competències de Consum.

Els motius de La Defensa per mantenir les competències de Consum a Salut es basen en la resolució de les reclamacions de Consumidors i Usuaris de forma "eficient" des de la seva presentació fins a la finalització del procés administratiu. Així, han assenyalat que la instrucció dels expedients és competència dels instructors de sancions, que depenen de la Secretaria General de Salut.

"El supòsit de treure la Direcció general de Consum de la conselleria de Salut és condemnar-la a que no surtin més expedients sancionadors", han alertat. A més, han apuntat que el sector primari no té "relació directa" amb els consumidors i que el trasllat de Consum a altres instal·lacions seria "injustificat" i han defensat que a Salut "les sancions no reben interferències de patronals ni empreses".