Demanen una llei per garantir l'estabilitat del transport públic a Balears

Publicado 25/5/2019 17:57:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Balears (Aafib) i l'entitat 'Vianants en Lluita' han demanat aquest dissabte una Llei de Finançament Autonòmic del Transport Públic de Balears per garantir la viabilitat pressupostària i el futur de la mobilitat pública a les Illes.

En una nota, les entitats han alertat del creixement demogràfic de Balears ja que, segons han apuntat, es calcula que l'any 2030 hi haurà 1,5 milions d'habitants a Balears i "300.000 vehicles més" circulant a les Illes.

Així, han insistit en les problemàtiques que genera el model actual de mobilitat basat en el vehicle privat, com a problemes de salut i sedentarisme o saturació de barris i pobles.

"És d'extrema urgència garantir el repte de cobrir les necessitats de mobilitat de la població, tant fixa com a flotant, sense haver de consumir més territori", han assenyalat. Així mateix, s'han mostrat favorables a reduir el volum de trànsit de cotxes apostant per un transport "públic i de qualitat".

Sobre el Pla Director Sectorial de Mobilitat de Balears, aprovat recentment pel Govern, les entitats han aplaudit "l'aposta" per millorar el transport públic encara que insisteixen en la necessitat de garantir el seu finançament. "En cas contrari, no existeix salvaguarda perquè sigui el tipus de mobilitat prioritària per a la inversió pública", han resolt.