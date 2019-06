Demanen quatre anys de presó a un home per donar-li un cop de puny a la boca a un altre

Publicado 29/6/2019 14:34:47 CET

Li va arrencar dues dents i li va trencar la mandíbula

PALMA DE MALLORCA, 29 Juny (EUROPA PRESS) -

L'Audiència Provincial jutja aquest dijous a un home per arrencar-li dues dents i trencar-li la mandíbula a un altre d'un cop de puny a la boca. Els fets van ocórrer al setembre de 2012 de matinada. La Fiscalia li demana una pena de quatre anys de presó i una indemnització d'uns 11.700 euros.

Segons el relat del Ministeri Fiscal, la víctima li va tirar de manera involuntària el got que portava l'acusat. Tot seguit, aquest li va propinar un cop de puny a la boca que li va causar un traumatisme facial, i li va arrencar dues dents i li va trencar la mandíbula, entre altres lesions en el colze esquerre.

Per aquests fets, la Fiscalia li demana quatre anys de presó per un delicte de lesions, una indemnització de 4.200 euros per les lesions, 2.300 euros per la seqüeles i 5.280 euros pel tractament dental. D'això, caldrà reduir-se 6.000 euros que l'acusat va consignar en el jutjat i que van ser lliurats a la víctima.