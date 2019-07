La despesa en prestacions per atur a Balears ascendeix a 26 milions al maig

Actualizado 2/7/2019 11:04:00 CET

Recursos de l'INEM, atur EUROPA PRESS - Archivo

PALMA DE MALLORCA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Les despeses totals dels serveis públics d'ocupació en prestacions d'atur van ascendir a 26 milions d'euros aquest mes de maig a Balears, segons les dades difoses aquest dimarts pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

En termes més concrets, l'informe revela que, d'aquests, 19,3 milions d'euros van ser de prestacions contributives; 6,2 milions, de subsidis i 540.000 euros de renda activa d'inserció.

La quantia mitjana de prestació contributiva percebuda per cada beneficiari al maig va ser d'un total de 877,8 euros --una de les altes d'Espanya--, estant la mitjana estatal en 817,5 euros, i sent el total de beneficiaris en la Comunitat autònoma de 24.445 persones.

Pel que fa a les sol·licituds de prestacions, el nombre va ascendir el maig passat a 9.427 i va haver-hi 8.790 altes, amb un termini de reconeixement d'1,43 dies.

En relació a la distribució dels beneficiaris estrangers, a Balears va haver-hi 4.182 al maig. D'aquests, un total de 1.956 va ser de països comunitaris i 2.226 va ser de països no comunitaris.

DADES NACIONALS

A nivell nacional, les despeses totals dels serveis públics d'ocupació en prestacions d'atur van ascendir a 1.457,5 milions d'euros el passat mes de maig, un 8,5% més que el mateix mes de 2018.

La despesa mitjana mensual per beneficiari, incloses les cotitzacions a la Seguretat Social i excloent el subsidi agrari d'Andalusia i Extremadura, es va situar en 857,8 euros, la qual cosa suposa un augment de 53 euros (+6,6%) sobre el mateix mes de l'any 2018.

La quantia mitjana bruta de la prestació contributiva percebuda per beneficiari va aconseguir al maig els 817,5 euros, amb un augment de 7,1 euros sobre el mateix mes de l'any anterior (+0,9%).

Les dades de prestacions sempre van amb un mes de retard respecte a les xifres d'atur. Per això, Treball ha publicat aquest dimarts les xifres de la despesa en atur de maig i les dades d'atur de juny.

El nombre de sol·licituds de prestacions va ascendir el maig passat a 647.989, la qual cosa representa un augment del 12,5% respecte al mateix mes de 2018.

D'acord amb les dades del Ministeri, en el cinquè mes de l'any es van tramitar en total 622.962 altes, un 10,4% més que el maig de 2018. El termini mitjà de reconeixement de la prestació va ser d'1,3 dies, termini superior al del mateix mes de 2018 (1,2 dies).

LA COBERTURA Als ATURATS, EN EL 60,1%

Els beneficiaris de prestacions per atur registrats a la fi de maig van ascendir a 1.745.593, un 1,7% més que en el mateix mes de 2018.

La cobertura total del sistema de protecció per atur es va situar tancament de maig en el 60,1%, xifra quatre punts superior a la d'un any abans (56%) i un punt per sobre de la registrada a l'abril d'aquest any (59,1%).

El nombre de perceptors estrangers de prestacions per atur va ascendir al maig a 173.133, xifra que representa un augment del 3,1% respecte al mateix mes de 2018.

Aquest repunt es deu al fet que els beneficiaris procedents de països comunitaris van pujar un 2,1% i al fet que els beneficiaris procedents de fora de la UE van augmentar un 3,8%. Els beneficiaris estrangers suposen el 33,8% del total de demandants d'ocupació no nacionals.

La despesa de l'antic Inem en les prestacions percebudes pels estrangers va aconseguir al maig els 128,7 milions d'euros, un 10,7% més. En relació amb la despesa total, el pagament de prestacions a estrangers va representar el 8,8%.