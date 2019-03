Detenen una dona per robar joies i diners mentre netejava cases a Llucmajor

Publicado 13/3/2019 14:59:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Març (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha detingut una dona de 38 anys per robar joies i diners a tres habitatges de Llucmajor mentre hi treballava com a empleada de la llar, segons ha informat l'institut armat en un comunicat difós aquest dimecres.

Pel que sembla, la dona s'aprofitava de la seva circumstància com a empleada de la llar per furtar joies i diners als domicilis en els quals treballava.

Segons ha informat la Guàrdia Civil, al moment de la seva detenció la dona portava diners en efectiu sostrets d'un dels habitatges, ja que un dels afectats va fotografiar els nombres de sèrie dels bitllets en tenir "sospites fundades" sobre la dona. En aquest sentit, l'institut armat ha detallat que s'han recuperat joies antigues que ja han estat retornades a propietaris.

DETENCIÓ D'UN MENOR A LLUCMAJOR PER ROBAR A TRES COMERÇOS

D'altra banda, la Guàrdia Civil ha detingut un menor de Llucmajor per robar a tres comerços del municipi i, una vegada detingut, l'institut armat va recuperar material informàtic del seu domicili que havia estat sostret d'un dels comerços en els quals va entrar després de forçar la porta.