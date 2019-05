Detenen un home per intentar vendre vuit bosses de marihuana a Palma

Publicado 23/5/2019 17:22:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Maig (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut un home de 26 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública en confiscar-li vuit bosses de marihuana preparades per a la seva venda a Palma, segons ha informat el cos policial en una nota.

La detenció es va produir en la nit d'aquest dimecres a la plaça Drassana de Palma, ja que els agents van iniciar un dispositiu de control en rebre queixar veïnals per consum de substàncies estupefaents a la zona.

Durant el dispositiu de control els agents van comprovar que a la terrassa d'un bar s'estaven consumint substancies estupefaents i se li va intervenir al detingut vuit bosses de marihuana preparades per a la seva venda i procedint a la detenció de l'individu.

Els agents també van proposar per sanció el propietari del local per la permissivitat en el consum de substància estupefaent dels seus clients, a més d'estendre acta per consum de substància a un client que, en aquells moments, estava consumint la mateixa a la terrassa del local.