Detenen una parella per robar fins 5.000 euros a hotels de Calvià

Publicado 25/5/2019 10:32:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Maig (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha detingut una parella de 47 i 48 anys com a presumptes autors d'almenys deu delictes de furt a recepcions d'hotels de Calvià per valor de 5.000 euros, segons ha informat l'institut armat.

Les investigacions dels agents van determinar que el matrimoni, amb nombrosos antecedents per fets similars, acudien als hotels caracteritzats de turistes i, aprofitant la distracció dels clients a l'hora de registrar-se en els allotjaments, es feien amb bosses de mà i equipatges per abandonar posteriorment el lloc.

Després de la detenció se'ls imputa la comissió de deu delictes de furt a Illetes, Magalluf, Santa Ponça i Peguera, encara que els agents no descarten que la xifra augmenti a causa de les sospites que aquestes persones poguessin haver comès furts similars per tota l'Illa, per la qual cosa la investigació continua oberta.