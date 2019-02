Detenidos dos jóvenes por abusos sexuales y amenazas graves al personal del centro de menores donde residen

Publicado 14/2/2019 17:18:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut a dos menors per presumptes delictes d'abusos sexuals, assetjament, violència domèstica i amenaces greus al personal del centre de protecció on estan tutelats i, així mateix, cap a altres menors acollits i veïns de la mateixa barriada del centre a Palma.

Segons ha informat el cos policial en un comunicat, el mes de desembre, es van interposar diverses denúncies, en les quals es detallava que els menors "no acceptaven les normes del centre per a la bona convivència, realitzaven sortides no autoritzades i tornaven amb clars símptomes d'haver ingerit substancies estupefaents".

Així mateix, s'afegia que "faltaven greument al respecte a l'equip educatiu amb continus menyspreus, amenaces, assetjaments i abusos sexuals i a altres menors del centre, fins i tot arribant a agredir, intimidar, assetjar i amenaçar a qualsevol d'ells".

La Policia va realitzar una sèrie de recerques que van culminar amb la detenció aquest dimecres dels dos menors per diversos delictes d'abusos sexuals, assetjament, violència domèstica i amenaces greus. No obstant això, segueix una recerca oberta i no es descarten noves detencions sobre aquest tema.