Detingudes dues persones per traficar amb estupefaents a Sant Josep (Eivissa)

Publicado 8/10/2019 17:29:09 CET

També s'han aixecat 53 actes per possessió de drogues

EIVISSA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policia Local de Sant Josep de sa Talaia (Eivissa) ha aixecat 53 actes per possessió de drogues, ha practicat dues detencions per traficar amb substàncies estupefaents, i ha intervingut en 76 incidències en matèria de trànsit durant un dispositiu especial amb motiu del tancament dels principals establiments d'oci d'aquest municipi.

Segons ha informat en un comunicat, aquest desplegament es va iniciar dissabte passat a la tarda i s'ha mantingut fins a aquest matí amb la clausura de l'últim d'aquests locals. En total s'han desplegat 21 agents amb la missió d'atendre les incidències relacionades amb aquesta concentració de celebracions.

L'operatiu s'ha saldat amb un total de 53 actes d'infracció per tinença de drogues i la detenció de dues persones investigades per traficar amb substàncies estupefaents.

A més, en matèria de trànsit, els agents han realitzat diversos controls per detectar el consum d'alcohol i drogues al volant amb un balanç de 13 positius per estupefaents, dues alcoholèmies positives amb sanció administrativa, i un acusat d'un delicte contra la seguretat en el trànsit, després de donar un resultat de 0,91 mg/l en la prova, superant el límit de 0,60 a partir del qual el positiu es considera de nivell penal.

Com a resultat d'aquesta vigilància especial, també s'han denunciat tres persones per usar el mòbil mentre conduïen i s'han interposat altres 23 denúncies per infraccions relacionades amb l'aparcament.

A més, durant l'operatiu s'han retirat 12 cotxes mal estacionats i s'han mobilitzat altres vuit com a resultat de la detecció d'alguna infracció. També s'ha sorprès a tres conductors realitzant transport discrecional de persones sense disposar de cap llicència, els denominats popularment com a 'taxistes pirata'.