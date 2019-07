Detingudes quatre persones a Palma per delictes contra la salut pública

Publicado 15/7/2019 18:36:37 CET

Les detencions es van practicar després de dos operatius policials amb motiu de la celebració de festivals de música a Es Fusteret

PALMA DE MALLORCA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional, en col·laboració amb agents de la Policia Local, han detingut quatre persones espanyoles, tres homes i una dona, de 38, 32, 25 i 23 anys d'edat, com a presumptes autors de delictes de trànsit de drogues.

Segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat, les detencions es van dur a terme en dos operatius policials que es van realitzar amb motiu de la celebració de festivals de música en el recinte d'Es Fusteret, per al control prevenció i persecució del trànsit de drogues, on van ser sorpresos 'in fraganti' per part dels agents desplegats.

La primera detenció va tenir lloc el passat 10 de juny, quan es va detenir a un home i a una dona, mentre que aquest diumenge es va arrestar dos homes.

En ambdues operacions s'han intervingut un total de 130 comprimits d'èxtasi, 45 paperines de mig gram de Ketamina, vuit de cristall, set de speed, 18 de cocaïna i diners en efectiu.

La Policia Nacional ha subratllat els alts índexs de consum de ketamina, pastilles d'èxtasis i derivats de la metanfetamines en consumidors d'entre 20 i 30 anys i, per això, ha recordat el "gravíssim i irreversible dany a la salut" que aquestes substàncies suposen.