Detingudes quatre persones per robatoris en comerços de Magaluf i dos per tràfic de drogues a Andratx

Actualizado 1/9/2019 14:21:54 CET

Objectes decomissats a l'operatiu per robatori en comerços de Magaluf i tràfic de drogues a Andratx. - DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

PALMA DE MALLORCA, 1 Set. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil de Calvià ha detingut aquest diumenge a quatre persones com a presumptes autors de diversos delictes de robatori en comerços de Magaluf i a dos més per dedicar-se, suposadament, a la venda de drogues a Andratx.

Segons ha informat la direcció general de la Guàrdia Civil de Balears a una nota de premsa, la investigació es va iniciar després de detectar una sèrie de robatoris en establiments comercials de Magaluf, amb els quals es va identificar a quatre persones suposadament responsables de cometre els delictes.

Al moment de la detenció, van ser intervinguts "nombrosos efectes fruit dels robatoris" segons apunten els agents i, després del registre al seu domicili, es van recuperar diversos articles sostrets dels comerços, la majoria dels quals ja han estat retornats.

D'altra banda, la Guàrdia Civil sospitava que un habitatge a Andratx era utilitzat per la manipulació i venda de marihuana, i per aquest motiu es va procedir a l'entrada i registre del domicili amb la pertinent ordre judicial. Els agents van trobar diferents utensilis per a la confecció de les dosis i 100 grams de substància estupefaent dosada i llista per a la venda.