Detingudes tres dones per robar gairebé 800 euros en productes a supermercats de Palma

Publicado 30/7/2019 17:31:50 CET

La Policia Nacional ha detingut tres dones de 20 i 22 anys per presumptament robar gairebé 800 euros en productes a tres supermercats de la mateixa cadena de Palma.

Segons ha informat el cos policial en una nota de premsa, una vegada es va tenir coneixement de diversos furts en els supermercats, va començar una investigació que va culminar amb la identificació de les tres presumptes autores.

Quan els agents van identificar a les possibles responsables, es van iniciar les gestions per localitzar-les i dilluns passat a la tarda es va detenir d'una de les suposades autores.

A aquesta dona li constava una ordre d'allunyament amb una vigència de sis mesos en establiments de la cadena on va sostreure efectes, per la qual cosa també se li ha imputat un trencament de condemna.

L'endemà al matí, es va detenir a les altres dues per un delicte de furt continuat. Les tres presumptes autores van ser posades a Disposició Judicial a la tarda del passat 23 de juliol.

Segons han ressenyat des de la Policia, aquest dimarts els agents han tornat a detenir a una d'elles per infringir per 13a vegada una ordre d'allunyament dictada pel Jutjat d'Instrucció, per la qual es prohibia a aquesta persona entrar en tots els locals de Mallorca d'una cadena de supermercats.

La dona, amb nombrosos antecedents per furts en comerços, fonamentalment en supermercats, va començar a perpetrar furts en establiments de la citada empresa l'any 2017.

Davant la reiteració d'aquests fets, comesos habitualment amb terceres persones amb les quals s'associa de manera ocasional no solament a Palma sinó també en altres localitats de l'illa, va motivar que l'empresa --que l'ha denunciat en un total de 23 ocasions per d'altres furts-- sol·licités al Jutjat a finals de 2018 que la condemnés a no poder aproximar-se a cap de les seves botigues a Mallorca.

Des que es va dictar tal condemna al març d'aquest any, aquesta dona ha infringit aquesta mesura fins a en 13 ocasions. Ha passat a disposició judicial aquest mateix dimarts.