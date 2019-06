Detingudes vuit persones a Magaluf per robatoris amb tècniques com 'l'abraçada de l'ós' o empentes violentes

Publicado 10/6/2019 13:54:24 CET

Els objectes sostrets i recuperats són mòbils, carteres i joieria

PALMA DE MALLORCA, 10 Juny (EUROPA PRESS) -

La Policia Local de Calvià ha detingut en diferents actuacions, a la matinada del dissabte i el diumenge, a vuit persones per robar a turistes a la zona de Punta Balena de Magaluf utilitzant tècniques com 'l'abraçada de l'ós' o empentes violentes.

Segons un ha informat la Policia Local en un comunicat, en tots els casos, quan els presumptes delinqüents es van veure sorpresos per la Policia Local de Calvià, van emprendre la fugida, sent finalment detinguts pels agents.

El material sostret són telèfons mòbils d'alta gamma, targetes SIM i Micro SD, carteres, rellotges, polseres o una cadena d'or. Cal destacar que s'ha confiscat també un artilugi per a l'extracció de targetes SIM.

El modus operandi d'aquests grups, que a més es dediquen a la venda ambulant, es basa en parelles d'homes que roben a turistes embriacs utilitzant normalment tècniques com la 'abraçada de l'ós' o una empenta. Al mateix temps, un dels integrants del grup està pendent i vigila si hi ha presència policial per avisar els companys.

Els vuit detinguts són procedents del Senegal, tenen entre 20 i 36 anys, i la majoria resideixen a Palma. Un d'ells té antecedents per robatori.

En aquestes actuacions dutes a terme durant el cap de setmana, dues persones han hagut de ser ateses per ferides lleus.

El dissabte un turista es va enfrontar a l'home que li estava robant, el qual va amenaçar-lo amb una ampolla, es van enredar i la víctima va haver de ser traslladada al PAC de Santa Ponça.

En la matinada del diumenge, la persona agredida va ser un agent de la Policia Local de Calvià, per la qual cosa al detingut se l'acusarà també d'atemptar contra l'autoritat. Les diligències del cas han estat traslladades a Guàrdia Civil.

A més, l'Ajuntament de Calvià s'ha personat a través dels seus serveis jurídics per demanar ordres d'allunyament dels detinguts a fi de preservar l'interès general.

Finalment, des del Consistori han informat que en el transcurs de la setmana que ve i per reforçar la seguretat a la zona de Magaluf, la Guàrdia Civil s'instal·larà a l'Oficina Municipal d'Informació Turística que hi ha en el nucli, confrontant a la zona d'oci.