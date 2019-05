Detingut a Eivissa el dècim implicat a la xarxa de 'trames esportives'

Publicado 28/5/2019 17:41:06 CET

EIVISSA, 28 Maig (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut a Eivissa al dècim implicat a la xarxa de "trames esportives" en el futbol professional, segons ha informat la mateixa Policia en el seu compte de Twitter. L'operació continua oberta. Han estat detinguts diversos jugadors i directius de Primera i Segona Divisió per fer tripijocs de partits en el futbol.

L'organització desarticulada en l'operació 'Oikos' va manipular almenys tres partits de la Primera, Segona i Tercera Divisió, segons ha confirmat aquest dimarts la Policia Nacional. Durant aquest dimarts s'han practicat nou entrades i registres a diverses províncies.

Entre els detinguts es troba l'exjugador del RCD Mallorca, Borja Fernández.

La investigació l'està desenvolupant la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UDEV). Els agents de la Policia s'han personat, entre altres llocs, en l'estadi de la Societat Esportiva Huesca.

Segons apunten fonts de la investigació, una de les persones implicades en aquesta trama seria Agustín Lasaosa, el president d'aquest club de futbol recentment descendit a Segona Divisió després de passar un any en la màxima categoria. També estan implicats diversos futbolistes, entre ells Raúl Bravo, exjugador del Reial Madrid.

DENÚNCIA DE LALIGA

Fa un any, LaLiga va apuntar a les "cotitzacions alarmants" a les cases d'apostes durant el partit de futbol entre Osca i Nàstic (0-1) de Segona Divisió. Fins a 30 cases d'apostes van suspendre llavors les cotitzacions per a aquesta trobada després de detectar entrades de diners per a l'empat sense gols al descans i la victòria visitant final.

La RFEF va obrir expedient a Osca i Nàstic per l'alerta d'enganys. Fonts de LaLiga consultades per Europa Press han confirmat que des d'aquest estament del futbol es va presentar una denúncia arran de les sospites del Huesca-Nàstic el 27 de maig de 2018.

En aquesta temporada 2018-2019 s'han realitzat altres vuit denúncies relacionades amb suposats tripijocs en el futbol a través de les cases d'apostes. També assenyalen que la vigilància es va reforçar a través d'un protocol amb la Policia Nacional signat el març de 2017.