Detingut a Santa Eulària un home que va tractar d'escanyar la seva parella i tancar-la a casa

EIVISSA, 15 Maig (EUROPA PRESS) -

La Policia Local de Santa Eulària ha detingut un home acusat d'un delicte de violència de gènere per, presumptament, haver tractat d'escanyar a la seva parella i haver-la tancada a casa seva durant el cap de setmana.

Segons ha informat l'Ajuntament, la detenció ha tingut lloc aquest dimarts a la nit després que una dona expliqués que l'home l'havia tractat escanyar i l'havia mantinguda tancada el cap de setmana.

Els agents van procedir a l'arrest d'ofici ja que la dona no volia presentar denúncia per por a represàlies. El servei es va iniciar a les 22.30 hores, quan la Guàrdia Civil va derivar a la Policia Local l'avís d'un jove que explicava que la seva mare havia estat maltractada pel pare i demanava presència policial perquè temia per la integritat de la dona.

En personar-se en l'habitatge, la dona va explicar que el primer atac va ser el dissabte a la nit quan, sense intervenir paraula, el seu marit la va agafar del coll tractant d'escanyar-la, la va insultar i la va amenaçar de mort si formulava una denúncia.

El diumenge va repetir l'agressió, tancant-la a casa i agafant-li el mòbil. Els policies van detenir al presumpte agressor quan va arribar a la seva casa.