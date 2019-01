Detinguts quatre joves a Palma per diversos robatoris a taxistes de matinada

Publicado 16/1/2019 10:15:47 CET

Usaven "violència gratuïta, desproporcionada i injustificada"

PALMA DE MALLORCA, 16 Gen. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut quatre joves per diversos delictes de robatori amb violència i intimidació realitzats a un altre jove i a taxistes a Palma. Segons han informat, usaven "violència gratuïta, desproporcionada i injustificada" i no tenen relació amb els dos menors detinguts per fets similars la setmana passada.

Segons han explicat des del Cos Nacional de Policia, les investigacions van començar el 17 de desembre, quan es va rebre una denúncia d'un robatori amb violència a un jove, a qui li van copejar violentament. Li van intimidar amb un ganivet i el van obligar a efectuar reintegraments de diners en efectiu en un caixer automàtic en Gomila.

Després d'això, van seguir tres robatoris amb violència i intimidació a taxistes. El primer va ser el passat 28 de desembre a les 02.30 hores a la zona de Cala Major; un altre va tenir lloc l'endemà a les 05.00 hores a la zona de Sant Agustí. L'últim va tenir lloc el 7 de gener a les 01.30 hores en És Fortí. A tots ells, es va sostreure els diners en efectiu que portaven els taxistes, així com mòbils, tablets i altres efectes.

Segons el relat policial, a tots els robatoris es va recórrer a l'agressió física sense que intervingués provocació prèvia ni intimidació. Directament recorrien a la violència, subjectant a les víctimes pel coll, per després donar-los cops de puny i cops, i després robar-los.

Després de conèixer els fets, la Policia Nacional va començar una investigació que ha tingut com resultat la detenció de quatre persones com a autors dels fets. Només una d'elles tenia antecedents policials.

Les detencions es van dur a terme el dilluns passat; dues a Palma i les altres dues es van dur a terme a Lloret de Vistalegre i Marratxí. Els detinguts són una dona de 20 anys d'origen ucraïnès, dos homes de 23 anys d'origen brasiler, i un altre menor d'edat també brasiler.

Als quatre se'ls imputa tres delictes de robatori amb violència a taxistes i un altre a un jove. Així mateix, es va procedir a la posada en llibertat amb càrrecs d'una de la dona detinguda, en comprovar que no va tenir participació directa en els fets.

SENSE RELACIÓ AMB ELS MENORS DETINGUTS PER ALTRES ROBATORIS EN TAXIS

La Policia ha determinat que aquest grup no guarda relació amb els dos menors que van ser detinguts la setmana passada pel robatori amb violència a un taxista i dos robatoris amb intimidació, fent ús d'una arma blanca, a dos establiments del barri de Pere Garau.

Com a resultat de les investigacions, s'han esclarit tots els robatoris amb violència perpetrats contra taxistes. La investigació segueix oberta i no es descarta la detenció d'altres persones.