Discrepàncies entre MÉS i PSIB obstaculitzen les negociacions per formar Govern

Publicado 5/6/2019 17:44:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Juny (EUROPA PRESS) -

Les negociacions per formar el nou govern autonòmic a Balears s'estan veient obstaculitzades a causa de discrepàncies entre el PSIB i MÉS respecte a alguns projectes i posicions polítiques.

Segons han informat a Europa Press fonts properes a les negociacions, després d'una setmana de "contactes previs bastant intensos", existeixen tres punts, plantejats per MÉS, sobre els quals no hi ha acord amb els socialistes.

En primer lloc, hi ha disconformitat en les files ecosoberanistas respecte a la posició política enfront de l'Estat que hauria d'assumir el nou Govern en relació a assumptes com el pagament d'inversions en depuradores, el conveni ferroviari o el Règim Especial de Balears (REB).

Igualment han sorgit desavinences quant a la composició del nou Govern. Des de MÉS no qüestionen que la presidència correspon al PSIB, en ser el partit més votat, però consideren que la proposta inicial dels socialistes no reflecteix la "pluralitat" del 'Pacte'. Amb tot, no es dóna per fet que MÉS entri de nou en el Govern, i la decisió final recaurà en la seva assemblea.

SEGON CINTURÓ

MÉS també s'oposa al projecte del segon cinturó de Palma tal com està plantejat actualment. Sobre aquest tema s'ha pronunciat públicament l'alcalde en funcions de Palma, Antoni Noguera, que ha advertit que el traçat del segon cinturó és "clau" per a la formació.

En una publicació en el seu mur de Facebook, el dirigent palmesà de MÉS ha assenyalat que, respecte a la política de carreteres, s'ha d'eliminar el tram cinc del segon cinturó i pacificar el tram u.

Per la seva banda, en la formació morada consideren que primer ha de parlar-se del programa i, una vegada s'hagi definit, abordar l'organigrama i l'equilibri de forces de l'Executiu. També prefereixen no incloure en el full de ruta del Govern qüestions que afectin a les competències del Consell de Mallorca i de Palma, com el segon cinturó. Igualment, entenen que gran part de les qüestions plantejades per MÉS ja estan recollides al programa.

Amb tot, els tres partits que el 2015 van signar els 'Acords pel canvi' sí coincideixen que desitgen continuar amb la línia de l'anterior legislatura.

RESULTATS DEL 26M

En les eleccions del passat 26 de maig, els socialistes van aconseguir guanyar per primera vegada en la comunitat, la qual cosa obre la porta a que Francina Armengol continui governant a les Illes, ja que la majoria absoluta en el Parlament s'obté amb 30 diputats. Els partits d'esquerres superarien aquesta xifra amb els escons de PSIB (19), MÉS per Mallorca (4), Unides Podem (6), MÉS per Menorca (2) i Gent per Formentera (1).

En la mateixa nit electoral, Armengol es va mostrar confiada a aconseguir un nou pacte progressista en el Govern, ja que "l'esquerra summa en aquesta Comunitat més de la majoria absoluta", va recordar.

Per la seva banda, el candidat de MÉS, Miquel Ensenyat, reconeixia que els seus resultats no eren els esperats -la formació va perdre dos diputats respecte a 2015- però va celebrar la majoria progressista a Balears.