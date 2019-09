Diverses entitats ciutadanes critiquen la requalificació de la zona de Torreflorida de Manacor com a urbanitzable

Publicado 24/8/2019 17:42:35 CET

Segons les entitats, es podran construir fins a 275 habitatges

PALMA DE MALLORCA, 24 Ag. (EUROPA PRESS) -

Els col·lectius ciutadans Assemblea Antipatriarcal, Dones de Llevant, Xítxeros amb Empenta, Ateneu El Tort i Endavant Osan, amb el suport de diferents persones a títol individual, del GOB i de Terraferida, s'han oposat aquest dissabte a l'aprovació del Pla General de Manacor (PGOU), que inclou la requalificació de la zona verda Torreflorida com a zona urbanitzable.

Segons han informat les entitats en un comunicat conjunt, el Pla General de Manacor va ser aprovat inicialment el 27 de juny de 2016 per part de l'equip de govern municipal del PP, El Pi i AIPC.

Els col·lectius han anunciat mobilitzacions en contra de l'anunciada aprovació inicial del PGOU feta pel nou equip municipal presidit per l'alcalde Miquel Oliver.

L'operació urbanística permetria fer fins a 275 nous habitatges. "El poble està ple de solars sense edificar i habitatges buits i en greu procés de degradació", han assegurat les entitats durant la roda de premsa celebrada aquest dissabte.

UNA SENTÈNCIA VA FER QUE ES DECLARESSIN URBANITZABLES

El Pla General contempla l'eliminació del 90 per cent de les zones de Torreflorida, segons les entitats.

En concret, han recordat que el Tribunal Suprem --per sentència del 29.11.2017-- va declarar que la zona de Torreflorida valia 500.000 euros, enfront dels 14 milions que demanaven els propietaris per declarar-los "verds".

Aquesta quantitat mai va ser abonada als propietaris, a causa de la requalificació d'aquests terrenys en urbanitzables.

CENTRE HISTÒRIC I ALTRES PARTS DEL MUNICIPI

L'actual projecte fixa a més la unitat mínima d'habitatge en 120 metres quadrats, la qual cosa significa que si un ciutadà té un solar de 120 metres quadrats, només podrà construir un habitatge. Encara que pugui construir una planta baixa, un primer pis i un segon, continuarà només podent fer un habitatge.

Per construir un segon habitatge en un sol solar es necessitaran 181 metres, per a un tercer habitatge 301 metres quadrats, per a quatre habitatges 421 metres quadrats i així succesivament.

Per tant, "només els rics podrien fer habitatges, mentre que la gent corrent mai podrà afrontar la construcció o rehabilitació de la gran majoria de solars i cases antigues del poble", han valorat des de les entitats.

"La realitat de la població actual, amb famílies cada vegada més reduïdes, joves, parelles sense nens o pocs, famílies monoparentals etc, les quals cada vegada tenen menys recursos per fer front els abusius preus de l'habitatge", han assegurat.

Per tot això, sol·liciten que l'Ajuntament convoqui una assemblea informativa tant per exposar què Pla volen aprovar, així com per escoltar tots els suggeriments que puguin existir.