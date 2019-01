Diverses plataformes qualifiquen d'"assetjament immobiliari i coacció" la situació que viven 45 famílies de Palma

Publicado 26/1/2019 18:15:07 CET

Es tracta d'habitatges protegits propietat de 'Alquileres Sa Gerreria'

PALMA DE MALLORCA, 26 Gen. (EUROPA PRESS) -

Diverses plataformes i associacions de defensa ciutadana per a l'habitatge, entre les quals es troba 'Ciutat per a qui l'habita, no per a qui la visita', han expressat aquest dissabte la seva "preocupació per la situació d'assetjament immobiliari i coaccions que, en el marc d'un possible procés de desnonament invisible", es troben 45 famílies que habiten al centre de Palma.

En concret, es tracta de tres blocs de pisos de 15 habitatges cadascun --situats als carrers Forn del Vidre Vell, 1; el carrer Forn del Vidre Vell, 2 i al carrer Hostal de Santanyí, 6-- que corresponen a habitatges protegits, propietat de l'empresa privada 'Alquileres Sa Gerreria' i que en el mes d'agost d'aquest mateix any es té previst l'extinció del vigent caràcter de protecció social.

Segons han anunciat aquest matí en declaracions als mitjans, les famílies "se senten cada vegada més amenaçades amb notificacions de burofax, informacions contradictòries i futures negociacions que mai es materialitzen i que anuncien desorbitades pujades de lloguer".

Des de 'Ciutat per a qui l'habita, no per a qui la visita' creuen que es tracta d'una operació "orquestrada conscientment", posat que la "llei que enmarca les vivendes de protecció oficial estipula períodes d'almenys 30 anys en habitatges protegits", mentre que en el cas d'aquests blocs, "si deixen de ser-ho a l'agost, haurà estat de 10 anys".

En aquesta mobilització ciutadana s'han sumat les associacions 'Associació de Veïns Canamunt-Ciutat Antiga', 'Stop Desnonaments Mallorca' i 'Alquiler Digno Mallorca'.

A més, les plataformes denuncien públicament notificacions d'expulsions, a més de prohibicions d'accedir a determinades zones comunes --com per exemple el terrat-- i l'entrada de bicicletes dins del recinte.

Els veïns denuncien un tall de llum que el passat 23 de gener va deixar les zones comunitàries a les fosques i l'ascensor parat del carrer Forn del Vidre, 1. Segons han informat, la propietat es va personar immediatament a l'edifici acusant les veïnes d'haver "manipulat i forçat el quadre elèctric per aprofitar-se del subministrament comunitari, gravant i prenent fotografies d'algunes veïnes".

Per la seva banda, l 'Associació de Veïns Canamunt-Ciutat Antiga' convida a totes les veïnes dels blocs afectats a una reunió dijous que ve, 31 de gener, a les 19.00 hores, a la seva seu al carrer Ferreria 9 de Palma, "amb la finalitat de parlar de la situació i compartir preocupacions i possibles estratègies col·lectives d'acció".